Mamma Ebe | morta a 88 anni la Santona di Carpineta | quali segreti si porta nella tomba

(Di sabato 7 agosto 2021) Gigliola Giorgini, conosciuta come "Ebe", èa 88all'ospedale Infermi di Rimini. La fantomatica guaritrice, protagonista di cronache giudiziarie e conosciuta anche come la "di" sarebbe scomparsa per gli effetti di una neoplasia. I funerali - racconta Il Corriere di Romagna - saranno celebrati a Sant'Ermete, nel Riminese.Ebe, nata nel 1993, riceveva insieme ad alcuni "adepti" persone che credevano nelle sue cure "miracolose" a base di placebo e preghiere. Proprio a, frazione a cui deve il soprannome, riceveva i ...

E' morta ieri a 88 anni all'ospedale Infermi di Rimini, Gigliola Giorgini, nota come '', figura controversa e protagonista di cronache giudiziarie e conosciuta anche come la 'Santona di Carpineta'. Il decesso - riporta l'edizione riminese del Corriere di Romagna - è legato ...morta ieri a 88 anni all'ospedale Infermi di Rimini, Gigliola Giorgini , nota come "" , figura controversa e protagonista di cronache giudiziarie e conosciuta anche come la "Santona di Carpineta" . Il decesso - riporta l'edizione riminese del "Corriere di Romagna" - è legato ...BOLOGNA. È morta venerdì 6 a 88 anni all'ospedale Infermi di Rimini, Gigliola Giorgini, nota come 'Mamma Ebè, figura controversa e protagonista di cronache giudiziarie e conosciuta anche come la 'Sant ...Gigliola Giorgini aveva legato il suo nome alla provincia di Pistoia: la sua attività di guida spirituale sfociò in inchieste giudiziarie ...