Mamma Desalu, niente tv perché al lavoro: 'Fa la badante' (Di sabato 7 agosto 2021) ROMA - Non c'era la Mamma di Fausto Desalu , fresco di oro a Tokyo 2020 nella staffetta 400X100 metri, ospite del programma "Il circolo degli anelli". Il motivo era di lavoro, visto che stava ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 7 agosto 2021) ROMA - Non c'era ladi Fausto, fresco di oro a Tokyo 2020 nella staffetta 400X100 metri, ospite del programma "Il circolo degli anelli". Il motivo era di, visto che stava ...

Advertising

gennaromigliore : Mamma mia cosa abbiamo fatto. #4x100m #Patta #Jacobs #Desalu #Tortu Viva l’Italia! ???? - carmelitadurso : Quando tornerà a casa gli ha promesso una torta per festeggiare la vittoria alle Olimpiadi ma ieri la mamma di Faus… - LaStampa : La mamma di Desalu non interviene al programma Rai. La conduttrice: “Fa la badante e la notte segue una persona anz… - eia58 : RT @CucchiRiccardo: La mamma di Eseosa #Desalu fa la badante e non può collegarsi con lo studio perché sta lavorando. #4x100m azzurra #Ilci… - carlo040751 : RT @CucchiRiccardo: La mamma di Eseosa #Desalu fa la badante e non può collegarsi con lo studio perché sta lavorando. #4x100m azzurra #Ilci… -