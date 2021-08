Maiorca - Cagliari 1 - 0: decisivo Rodriguez al 40' (Di sabato 7 agosto 2021) Maiorca - Il Cagliari , che sabato 14 agosto alle 21 ospiterà il Pisa per i trentaduesimi di Coppa Italia, esce sconfitto dalla sfida giocata in casa del Maiorca per 1 - 0, grazie alla firma di ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 7 agosto 2021)- Il, che sabato 14 agosto alle 21 ospiterà il Pisa per i trentaduesimi di Coppa Italia, esce sconfitto dalla sfida giocata in casa delper 1 - 0, grazie alla firma di ...

Advertising

marcoconterio : ?? Scoppia il caso Nahitan #Nandez a #Cagliari. Al centro di una trattativa di mercato con l'#Inter, non si è presen… - TuttoMercatoWeb : ESCLUSIVA TMW - Nandez non si presenta al volo del Cagliari per Maiorca. Il ds: 'Atteggiamento irrispettoso' - Gazzetta_it : Inter, Nandez rompe con il Cagliari: niente trasferta a Maiorca - CentotrentunoC : SALA STAMPA ???? Le dichiarazioni di Leonardo #Semplici dopo il ko del #Cagliari a Palma di Maiorca contro il RCD… - sportli26181512 : Maiorca-Cagliari 1-0: decisivo Rodriguez al 40': I sardi, a una settimana dall'esordio in Coppa Italia, dove ospite… -