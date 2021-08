M5s | plebiscito 92 | 8% per Conte | l' avvocato del popolo nuovo leader

Advertising

108Elebru : RT @LaNotiziaTweet: Plebiscito a Cinque stelle. #Conte incoronato presidente. La strategia: nuove parole d’ordine e battaglie simbolo. “Tor… - Cecilia3196 : RT @GiuseppePalma78: #Conte è stato eletto presidente del #M5S con circa il 93% dei voti. ERA L'UNICO CANDIDATO. Questa non è democrazia,… - DomenicaGianne4 : RT @GiuseppePalma78: #Conte è stato eletto presidente del #M5S con circa il 93% dei voti. ERA L'UNICO CANDIDATO. Questa non è democrazia,… - Candid_S_Voce : Conte: a settembre squadra larga, sfide M5s su reddito e giustizia - - fisco24_info : Conte: a settembre squadra larga, sfide M5s su reddito e giustizia: AGI - Il giorno dopo il plebiscito che gli ha c… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s plebiscito

Dopo ilche gli ha consegnato la guida dei 5 stelle, con il 92,8% delle preferenze nel voto degli ... Sulla linea dei 5 stelle nei confronti del governo precisa: 'Nelnon ci saranno ...Enrico Letta si complimenta con l'elezione "farlocca" di Giuseppe Conte, nuovo leader del, e commette il più classico degli autogol. La platea dem insorge per la "sviolinata": il ...del, ...La votazione on line tra gli iscritti ha assegnato all'ex premier con un plebiscito - il 92,8% dei sì - il ruolo di presidente del Movimento. La nuova guida dei 5 Stelle arriva dopo una reggenza di un ...Conte annuncerà ora la sua squadra, fra i papabili come suo vice la sindaca di Torino Chiara Appendino Un vero e proprio plebiscito per Giuseppe Conte ... per quanto riguarda il rapporto del nuovo M5s ...