Lukaku-Inter, ora è finita davvero. “Offerta irrinunciabile”, per quanti milioni lo hanno venduto al Chelsea (Di sabato 7 agosto 2021) Romelu Lukaku lascerà l'Inter nelle prossime ore e si accaserà al Chelsea, dove tra l'altro era partito prima di fare tappa a Manchester e poi a Milano. Il simbolo degli ultimi due anni, l'attaccante che ha trascinato i nerazzurri in finale di Europa League e allo scudetto, non farà più parte della rosa dell'Inter. Impossibile per la proprietà cinese rifiutare l'Offerta da record del Chelsea, che ha messo sul piatto 115 milioni di euro, senza contropartite tecniche, proprio come richiesto dai nerazzurri. Nella giornata di oggi, sabato 7 agosto, è avvenuto il contatto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) Romelulascerà l'nelle prossime ore e si accaserà al, dove tra l'altro era partito prima di fare tappa a Manchester e poi a Milano. Il simbolo degli ultimi due anni, l'attaccante che ha trascinato i nerazzurri in finale di Europa League e allo scudetto, non farà più parte della rosa dell'. Impossibile per la proprietà cinese rifiutare l'da record del, che ha messo sul piatto 115di euro, senza contropartite tecniche, proprio come richiesto dai nerazzurri. Nella giornata di oggi, sabato 7 agosto, è avvenuto il contatto ...

