Lukaku, il Chelsea offre all'Inter 115 milioni: l'affare potrebbe chiudersi in serata (Di sabato 7 agosto 2021) Lukaku al Chelsea, ormai ci siamo. Una telefonata tra Marina Granovskaia, la plenipotenziaria di Abramovich, a Beppe Marotta avrebbe sancito il passaggio dell'attaccante belga dall'Inter al Chelsea. ... Leggi su leggo (Di sabato 7 agosto 2021)al, ormai ci siamo. Una telefonata tra Marina Granovskaia, la plenipotenziaria di Abramovich, a Beppe Marotta avrebbe sancito il passaggio dell'attaccante belga dall'al. ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Ecco le due proposte a cui sta pensando il @ChelseaFC per convincere l'@Inter a lasciar partire… - DiMarzio : .@ChelseaFC - #Lukaku, gli ultimi aggiornamenti: pronta offerta da 120 milioni, domani nuovi contatti tra i club - DiMarzio : #Chelsea-#Lukaku, ottimismo per la chiusura dell'affare dopo l'offerta all'@Inter - AndreaLazzer : RT @FBiasin: +++ #Inter, l'offerta da 115 milioni del #Chelsea per Romelu #Lukaku è stata accettata +++ - lory_buga : RT @FBiasin: +++ #Inter, l'offerta da 115 milioni del #Chelsea per Romelu #Lukaku è stata accettata +++ -