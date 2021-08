Lukaku: il Chelsea offre 110 più Zappacosta. Inter: solo cash. Oggi si chiude a 115? (Di sabato 7 agosto 2021) Ballano 5 milioni per Lukaku e sul piatto il Chelsea ne ha già messi 110. Non sono certo pochi, ma non sono sufficienti: a giudizio dell'Inter la soglia minima è a quota 115. Non un euro di meno. Così ... Leggi su gazzetta (Di sabato 7 agosto 2021) Ballano 5 milioni pere sul piatto ilne ha già messi 110. Non sono certo pochi, ma non sono sufficienti: a giudizio dell'la soglia minima è a quota. Non un euro di meno. Così ...

Advertising

DiMarzio : .@ChelseaFC - #Lukaku, gli ultimi aggiornamenti: pronta offerta da 120 milioni, domani nuovi contatti tra i club - DiMarzio : #Calciomercato | Ecco le due proposte a cui sta pensando il @ChelseaFC per convincere l'@Inter a lasciar partire… - Gazzetta_it : Chelsea pronto a salire a 120 milioni per Lukaku. Domani il contatto con l'Inter - _ChelseaBoy_ : RT @MarcoBovicelli: #Lukaku,il #Chelsea sta definendo 2 nuove proposte per l’#Inter:la prima da 120 mln cash (con l’accordo che i nerazzurr… - NMercato24 : Passi avanti per Lukaku al Chelsea ma ancora niente accordo: l'Inter vuole SOLO cash. #Calciomercato #7Agosto -