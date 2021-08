Lukaku corre verso il Chelsea: Inter c’è Zapata (Di sabato 7 agosto 2021) Romelu Lukaku sempre più verso il Chelsea Romelu Lukaku si avvicina a grandi passi verso il Chelsea. L’attaccante belga è prossimo al passaggio ai Blues, con l’Inter che intasca una cifra vicina tra i 115 e i 120 milioni. I nerazzurri hanno già avviato i contatti con l’Atalanta per il sostituto del belga con Duvan Zapata pronto a prendere il suo posto. Ai nerazzurri di Bergamo 40 milioni di euro, con le parti già in contatto per chiudere l’affare nel più breve tempo possibile e regalare a Simone Inzaghi un nuovo ‘nove’ in vista del ravvicinato ... Leggi su intermagazine (Di sabato 7 agosto 2021) Romelusempre piùilRomelusi avvicina a grandi passiil. L’attaccante belga è prossimo al passaggio ai Blues, con l’che intasca una cifra vicina tra i 115 e i 120 milioni. I nerazzurri hanno già avviato i contatti con l’Atalanta per il sostituto del belga con Duvanpronto a prendere il suo posto. Ai nerazzurri di Bergamo 40 milioni di euro, con le parti già in contatto per chiudere l’affare nel più breve tempo possibile e regalare a Simone Inzaghi un nuovo ‘nove’ in vista del ravvicinato ...

Advertising

LuigiTaumaturgo : @BSanturbano @albo_interista Non concordo sul valore che fai a Zapata. In area di rigore è quasi impossibile fermar… - marikalby : Ma qualcuno di voi riesce a vedere l’account di lukaku su Instagram? Qui dove sono io in campeggio non prende nulla… - andal68 : RT @Giangi_ilBoomer: Il #Chelsea, a differenza degli assessori #leghisti, per prendere un nero alto e grosso che corre parecchio, usa #130m… - Giangi_ilBoomer : Il #Chelsea, a differenza degli assessori #leghisti, per prendere un nero alto e grosso che corre parecchio, usa… - Josto51037271 : RT @Skysurfer72: @Romabianconera1 @Gabri_Juventus 9 km a partita di media la scorsa stagione… corre quanto Lukaku, più di Belotti, Dzeko, D… -