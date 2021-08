Lukaku Chelsea, pronta una nuova offerta solo cash: tutti i dettagli (Di sabato 7 agosto 2021) Lukaku Chelsea, dall’Inghilterra: pronta offerta solo cash da parte dei Blues per convincere l’Inter a cedere il belga Dall’Inghilterra arrivano novità per quanto riguarda la trattativa che dovrebbe riportare Romelu Lukaku in Premier League. Secondo quanto riportato da Sky Sport Uk, il Chelsea sarebbe pronto a formulare una nuova offerta. 110 milioni di euro cash senza contropartite tecniche dovrebbe essere l’ultima proposta dei Blues, che si avvicinano ma non coprono interamente la cifra chiesta da ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021), dall’Inghilterra:da parte dei Blues per convincere l’Inter a cedere il belga Dall’Inghilterra arrivano novità per quanto riguarda la trattativa che dovrebbe riportare Romeluin Premier League. Secondo quanto riportato da Sky Sport Uk, ilsarebbe pronto a formulare una. 110 milioni di eurosenza contropartite tecniche dovrebbe essere l’ultima proposta dei Blues, che si avvicinano ma non coprono interamente la cifra chiesta da ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Ecco le due proposte a cui sta pensando il @ChelseaFC per convincere l'@Inter a lasciar partire… - DiMarzio : .@ChelseaFC - #Lukaku, gli ultimi aggiornamenti: pronta offerta da 120 milioni, domani nuovi contatti tra i club - AlfredoPedulla : #Lukaku ha chiesto e ottenuto di non giocare amichevole con il #Parma. E ha chiesto di essere liberato per il… - apalazzo : RT @RGarinella: #Lukaku ha scelto il #Chelsea. Caro Romelu, grazie per quanto dato all’#Inter. Ma dall’#Inter hai ricevuto molto. Buona vit… - TeofiloSteven : RT @Smgii1908: Praticamente il Chelsea ha detto 'Vi diamo 115M per Lukaku, così vi salviamo il culo. Però dovete prendere il sostituto, qui… -