Lukaku - Chelsea: gli ultimi aggiornamenti. E su Lautaro c'è l'Atletico (Di sabato 7 agosto 2021) Una conference call ieri, nel primo pomeriggio, tra l'ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio da una parte (erano alla Pinetina entrambi) e la plenipotenziaria del Chelsea Marina Granovskaia ha ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 7 agosto 2021) Una conference call ieri, nel primo pomeriggio, tra l'ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio da una parte (erano alla Pinetina entrambi) e la plenipotenziaria delMarina Granovskaia ha ...

Advertising

DiMarzio : .@ChelseaFC - #Lukaku, gli ultimi aggiornamenti: pronta offerta da 120 milioni, domani nuovi contatti tra i club - DiMarzio : #Calciomercato | Ecco le due proposte a cui sta pensando il @ChelseaFC per convincere l'@Inter a lasciar partire… - Gazzetta_it : Chelsea pronto a salire a 120 milioni per Lukaku. Domani il contatto con l'Inter - pelmilan : Senza considerare che al psg ha tutti amici ma parlare di mercenario anche no. L’unico modo di restare al Barca era… - infoitsport : Lukaku, offerta del Chelsea non basta ancora: distanza con l’Inter – CdS -