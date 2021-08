Lukaku-Chelsea, gli aggiornamenti sulla trattativa e le mosse in entrata dell’Inter (Di sabato 7 agosto 2021) Lukaku si avvicina a grandi passi al ritorno al Chelsea. Continuano i contatti tra i Blues e l’Inter per raggiungere gli accordi definitivi, la trattativa può essere considerata nella fase finale. Brutte notizie per l’allenatore Simone Inzaghi che dovrà rinunciare al calciatore più forte della rosa, si tratta delle seconda cessione pesantissima dopo quella di Hakimi al Psg. Il Chelsea ha rilanciato con 110 milioni di euro più il cartellino di Marcos Alonso o un’altra contropartita a scelta. La risposta dell’Inter è stata ancora una volta negativa, l’intenzione del club italiano è quella di incassare solo ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 7 agosto 2021)si avvicina a grandi passi al ritorno al. Continuano i contatti tra i Blues e l’Inter per raggiungere gli accordi definitivi, lapuò essere considerata nella fase finale. Brutte notizie per l’allenatore Simone Inzaghi che dovrà rinunciare al calciatore più forte della rosa, si tratta delle seconda cessione pesantissima dopo quella di Hakimi al Psg. Ilha rilanciato con 110 milioni di euro più il cartellino di Marcos Alonso o un’altra contropartita a scelta. La rispostaè stata ancora una volta negativa, l’intenzione del club italiano è quella di incassare solo ...

