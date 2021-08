Lukaku-Chelsea: ci siamo! I dettagli dell’accordo (Di sabato 7 agosto 2021) Non c’era altra soluzione per la proprietà: per quelle cifre, deve partire. Marotta e Ausilio hanno fatto il possibile, ma, complice la volontà del giocatore, non si poteva fare altrimenti. Romelu Lukaku diventerà un nuovo giocatore del Chelsea. #Chelsea–#Lukaku, ottimismo per la chiusura dell'affare dopo l'offerta all'@Inter https://t.co/L4MGhX5UCp— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 7, 2021 Come riporta Gianluca Di Marzio, l’accordo finale è di 115 milioni di euro, senza contropartite tecniche. Il giocatore, inoltre, ha chiesto di non giocare l’amichevole col Parma e Inzaghi lo ha accettato. I Blues sono pronti ... Leggi su rompipallone (Di sabato 7 agosto 2021) Non c’era altra soluzione per la proprietà: per quelle cifre, deve partire. Marotta e Ausilio hanno fatto il possibile, ma, complice la volontà del giocatore, non si poteva fare altrimenti. Romeludiventerà un nuovo giocatore del. #–#, ottimismo per la chiusura dell'affare dopo l'offerta all'@Inter https://t.co/L4MGhX5UCp— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 7, 2021 Come riporta Gianluca Di Marzio, l’accordo finale è di 115 milioni di euro, senza contropartite tecniche. Il giocatore, inoltre, ha chiesto di non giocare l’amichevole col Parma e Inzaghi lo ha accettato. I Blues sono pronti ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Ecco le due proposte a cui sta pensando il @ChelseaFC per convincere l'@Inter a lasciar partire… - DiMarzio : .@ChelseaFC - #Lukaku, gli ultimi aggiornamenti: pronta offerta da 120 milioni, domani nuovi contatti tra i club - AlfredoPedulla : #Lukaku ha chiesto e ottenuto di non giocare amichevole con il #Parma. E ha chiesto di essere liberato per il… - jjtentacion : RT @Interinho10: @90ordnasselA Il bello è che le notizie sono 'Il Chelsea offre 110 milioni, l'Inter ha rifiutato e Lukaku pure' stop, siam… - michaelgscott0 : Praticamente Maldini ha finanziato Lukaku al Chelsea -