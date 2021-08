Lukaku Chelsea, Biasin: «Tifosi delusi sia dalla società che da lui» (Di sabato 7 agosto 2021) Biasin ha commentato così l’esito della trattativa: «Fatta per Lukaku a 115 milioni. Dirigenti delusi da lui e da Zhang» Anche Fabrizio Biasin aggiorna e da per fatta la trattativa che porterà Lukaku a vestire la maglia dei Blues. «Lukaku si è accordato col Chelsea, il Chelsea ha fatto la sua offerta, la proprietà Inter non vedeva l’ora che accadesse. Si chiude a 115 mln. In mezzo ci sono i dirigenti, delusi sia dalla proprietà che dal giocatore: entrambi non hanno tentato la minima “resistenza”. Stop». LE PAROLE SU ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021)ha commentato così l’esito della trattativa: «Fatta pera 115 milioni. Dirigentida lui e da Zhang» Anche Fabrizioaggiorna e da per fatta la trattativa che porteràa vestire la maglia dei Blues. «si è accordato col, ilha fatto la sua offerta, la proprietà Inter non vedeva l’ora che accadesse. Si chiude a 115 mln. In mezzo ci sono i dirigenti,siaproprietà che dal giocatore: entrambi non hanno tentato la minima “resistenza”. Stop». LE PAROLE SU ...

