Lukaku al Chelsea: una doppia offerta di Abramovich per convincere l’Inter (Di sabato 7 agosto 2021) Non è un momento felice in casa nerazzurra, nonostante le maglie della prossima stagioni sfoggino il tricolore sul petto che accompagna, da tradizione, i campioni d’Italia che hanno vinto la scorsa Serie A. La crisi economica di Suning ha prodotto il primo, doloroso, addio con la partenza di Achraf Hakimi verso Parigi. Doveva essere soltanto una la pedina sacrificata sull’altare, rosso, del bilancio, ma un’attenta analisi ha sentenziato che ci dovrebbe essere spazio per una seconda partenza illustre. Romelu Lukaku è indirizzato verso il Chelsea campione d’Europa di Roman Abramovich e Thomas Tuchel. Un acquisto che permetterebbe ai Blues ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 7 agosto 2021) Non è un momento felice in casa nerazzurra, nonostante le maglie della prossima stagioni sfoggino il tricolore sul petto che accompagna, da tradizione, i campioni d’Italia che hanno vinto la scorsa Serie A. La crisi economica di Suning ha prodotto il primo, doloroso, addio con la partenza di Achraf Hakimi verso Parigi. Doveva essere soltanto una la pedina sacrificata sull’altare, rosso, del bilancio, ma un’attenta analisi ha sentenziato che ci dovrebbe essere spazio per una seconda partenza illustre. Romeluè indirizzato verso ilcampione d’Europa di Romane Thomas Tuchel. Un acquisto che permetterebbe ai Blues ...

