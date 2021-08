Lukaku al Chelsea: è fatta! Affare da 115 milioni senza bonus. Conference call ok! (Di sabato 7 agosto 2021) Romelu Lukaku torna al Chelsea, Affare fatto. Poco fa vi avevamo anticipato che la Conference call con Marina Granovskaia sarebbe stata decisiva per chiudere l’operazione. E’ andata proprio così. Il contatto delle 14,50 ha portato alla fumata bianca: 115 milioni cash, com’era prevedibile fin dal primo minuto di questa storia l’Inter ha detto no a qualsiasi tipo di contropartita. Ha provato a chiedere bonus per sfondare il muro dei 120 milioni, ma alla fine ha datto l’ok per l’offerta dei Blues. Ora il tempo di preparare i documenti, entro stasera, poi ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 7 agosto 2021) Romelutorna alfatto. Poco fa vi avevamo anticipato che lacon Marina Granovskaia sarebbe stata decisiva per chiudere l’operazione. E’ andata proprio così. Il contatto delle 14,50 ha portato alla fumata bianca: 115cash, com’era prevedibile fin dal primo minuto di questa storia l’Inter ha detto no a qualsiasi tipo di contropartita. Ha provato a chiedereper sfondare il muro dei 120, ma alla fine ha datto l’ok per l’offerta dei Blues. Ora il tempo di preparare i documenti, entro stasera, poi ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Ecco le due proposte a cui sta pensando il @ChelseaFC per convincere l'@Inter a lasciar partire… - DiMarzio : .@ChelseaFC - #Lukaku, gli ultimi aggiornamenti: pronta offerta da 120 milioni, domani nuovi contatti tra i club - AlfredoPedulla : #Lukaku ha chiesto e ottenuto di non giocare amichevole con il #Parma. E ha chiesto di essere liberato per il… - macho_morandi : RT @cesololinter19_: #Inter, paura #Lukaku. Un tifoso 'Rimani all'Inter?' La sua risposta ' Forse, non so, dipende dal Milan Twitter e da… - MileTrecarichi : @FBiasin La proprietà voleva vendere Lukaku? Lukaku ha trovato l'accordo col Chelsea ? Fabrizio lo sai anche te dai. -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku Chelsea Lukaku, sì dell'Inter all'offerta da 115 milioni: affare in chisura APPROFONDIMENTI CALCIOMERCATO Lukaku - Chelsea, Marotta e Suning in disaccordo CALCIO Inter, nuove sirene estere per Lautaro Martinez CALCIOMERCATO L'Inter stringe per Nandez

Lukaku Chelsea, fumata bianca in arrivo: le cifre definitive LUKAKU CHELSEA - La fumata è bianca è sempre più vicina: il centravanti belga sarà un nuovo giocatore del Chelsea in un'operazione che farà incassare all'Inter 115 milioni di euro cash senza alcuna ...

Lukaku-Chelsea: gli ultimi aggiornamenti. E su Lautaro c'è l'Atletico Corriere dello Sport Calciomercato Live, 7 agosto: tiene banco il caso Messi. Spezia, ufficiale Colley ??? #Hernani è Rossoblù. ORE 13:45 – Sky Sport Uk conferma le indiscrezioni: è in arrivo una nuova offerta da parte del Chelsea per Romelu Lukaku. Si ipotizzano 110 milioni di euro cash, senza ...

Roma, nuovo sponsor UFFICIALE | Il comunicato Sfumato Xhaka, l’ex Benfica è fervidamente impegnato nella ricerca di un mediano che vanti le caratteristiche richieste da Mourinho e che possa dunque rappresentare il titolare ...

APPROFONDIMENTI CALCIOMERCATO, Marotta e Suning in disaccordo CALCIO Inter, nuove sirene estere per Lautaro Martinez CALCIOMERCATO L'Inter stringe per Nandez- La fumata è bianca è sempre più vicina: il centravanti belga sarà un nuovo giocatore delin un'operazione che farà incassare all'Inter 115 milioni di euro cash senza alcuna ...??? #Hernani è Rossoblù. ORE 13:45 – Sky Sport Uk conferma le indiscrezioni: è in arrivo una nuova offerta da parte del Chelsea per Romelu Lukaku. Si ipotizzano 110 milioni di euro cash, senza ...Sfumato Xhaka, l’ex Benfica è fervidamente impegnato nella ricerca di un mediano che vanti le caratteristiche richieste da Mourinho e che possa dunque rappresentare il titolare ...