Lukaku al Chelsea: all'Inter andranno 115 milioni cash (Di sabato 7 agosto 2021) L’Inter ha detto sì all’accordo per la cessione di Lukaku al Chelsea per 115 milioni cash senza alcuna contropartita tecnica. Il giocatore ha chiesto di non allenarsi e non sarà domani a Parma. Si consuma così un doloroso addio e uno strappo per la tifoseria nerazzurra. A meno di clamorosi colpi di scena dell’ultima ora, non ci sono dunque più ostacoli sulla strada che porta Lukaku nuovamente in Premier League. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 7 agosto 2021) L’ha detto sì all’accordo per la cessione dialper 115senza alcuna contropartita tecnica. Il giocatore ha chiesto di non allenarsi e non sarà domani a Parma. Si consuma così un doloroso addio e uno strappo per la tifoseria nerazzurra. A meno di clamorosi colpi di scena dell’ultima ora, non ci sono dunque più ostacoli sulla strada che portanuovamente in Premier League.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Ecco le due proposte a cui sta pensando il @ChelseaFC per convincere l'@Inter a lasciar partire… - DiMarzio : .@ChelseaFC - #Lukaku, gli ultimi aggiornamenti: pronta offerta da 120 milioni, domani nuovi contatti tra i club - AlfredoPedulla : #Lukaku ha chiesto e ottenuto di non giocare amichevole con il #Parma. E ha chiesto di essere liberato per il… - gianluigiperfe2 : RT @AndryDipi92: Sono molto amareggiato per la questione #Lukaku. Quel che posso dire a Romelu è: attento a non far perdere una finale Euro… - Histrenico : RT @Agenzia_Ansa: FLASH I Lukaku al Chelsea, è fatta per 115 milioni cash. Il belga ha chiesto di non allenarsi e non andrà a Parma #ANSA -