Lukaku al Chelsea, all’Inter 115 milioni: le news (Di sabato 7 agosto 2021) Romelu Lukaku dall’Inter al Chelsea per 115 milioni di euro. La cessione del centravanti belga ai blues campioni d’Europa è in dirittura d’arrivo, secondo le news della Bbc. Mancano alcuni dettagli da definire, ma il ritorno del 28enne attaccante in Premier League e al Chelsea è cosa fatta: Lukaku era approdato allo Stamford Brigde nel 2011. La prima avventura al Chelsea non si è rivelata un successo. Di fatto, la punta ha indossato la maglia del club londinese per una stagione prima del prestito al West Bromwich Albion e della parentesi all’Everton, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 7 agosto 2021) Romelualper 115di euro. La cessione del centravanti belga ai blues campioni d’Europa è in dirittura d’arrivo, secondo ledella Bbc. Mancano alcuni dettagli da definire, ma il ritorno del 28enne attaccante in Premier League e alè cosa fatta:era approdato allo Stamford Brigde nel 2011. La prima avventura alnon si è rivelata un successo. Di fatto, la punta ha indossato la maglia del club londinese per una stagione prima del prestito al West Bromwich Albion e della parentesi all’Everton, ...

