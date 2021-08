Lukaku, accordo tra il Chelsea e l’Inter: trasferimento a 115 milioni di euro (Di sabato 7 agosto 2021) accordo trovato tra Inter e Chelsea per il trasferimento di Romelu Lukaku al club inglese. Questo quanto riferito dall’emittente britannica Sky Sports UK, il quale dichiara che il club nerazzurro avrebbe accettato l’ultima offerta di 115 milioni di euro. Lukaku ha trascorso tre stagioni allo Stamford Bridge all’inizio della sua carriera, collezionando però solo 15 presenze senza segnare neanche una rete, e ora potrebbe fare ritorno. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 7 agosto 2021)trovato tra Inter eper ildi Romelual club inglese. Questo quanto riferito dall’emittente britannica Sky Sports UK, il quale dichiara che il club nerazzurro avrebbe accettato l’ultima offerta di 115diha trascorso tre stagioni allo Stamford Bridge all’inizio della sua carriera, collezionando però solo 15 presenze senza segnare neanche una rete, e ora potrebbe fare ritorno. SportFace.

Advertising

FBiasin : Alle ore 12.20 di oggi l’unica offerta formalizzata dal #Chelsea all’#Inter per #Lukaku è di 100 milioni + il carte… - MarcoBovicelli : #Lukaku,il #Chelsea sta definendo 2 nuove proposte per l’#Inter:la prima da 120 mln cash (con l’accordo che i neraz… - FBiasin : In qualche mese la #SerieA ha perso: - Il miglior portiere (#Donnarumma) - Il miglior esterno (#Hakimi) - Il migli… - dalbertocarlos_ : @LV26KS @ncorrasco Ho grossi dubbi che l'operazione con Oaktree sia quella che crediamo, non avrebbero mai accettat… - calciomercatogp : #Lukaku - #Chelsea sta per diventare realtà! Accordo con l’#Inter a 115 mln. Tuchel spera di schierare il belga già… -