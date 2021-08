Lukaku a un passo da lasciare l' Inter | accettata l' offerta da 115 milioni del Chelsea

Advertising

zazoomblog : Le ultime sul calciomercato di oggi: Messi verso il PSG Lukaku a un passo dal Chelsea - #ultime #calciomercato… - Zapatismo00 : Prossimo passo? Vendere barella. Avanti tutta!!! #inter #Lukaku #SuningOUT - Felipe209312 : Da I M Scudetto a I M Indebitato, il passo è breve. #Lukaku #Hakimi - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ??? #Inter: #Lukaku a un passo dal #Chelsea ?? Le cifre che hanno convinto i nerazzurri #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomerc… - infoitsport : Inter, Lukaku a un passo dal Chelsea: il belga ha chiesto di saltare l'amichevole col Parma -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku passo

...League Romelu, attaccante nerazzurro grande protagonista nello scudetto conquistato dall'Inter di Antonio Conte nella scorsa stagione. Ora la sua storia in nerazzurro è davvero a undai ...Romeluha salutato l'Inter che adesso dovrà correre ai ripari per mettere le mani su un ... Il Genoa è a unda Sam LAMMERS dell'Atalanta, intanto accoglie HERNAN I dal Parma: per lui ...Il Chelsea è sempre più vicino a Romelu Lukaku, attaccante che lascerà l'Inter nelle prossime ore a fronte di un'offerta monstre di 115 milioni di euro senza contropartite tecniche. Lionel ...Il Chelsea e l'Inter hanno trovato l'accordo per Lukaku: 115 milioni di euro, più bonus, ai nerazzurri che ora dovranno trovare un sostituto. Tifosi inviperiti con la proprietà ...