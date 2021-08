Love is in the Air, anticipazioni dal 9 al 13 agosto: Serkan convinto che Eda sia incinta (Di sabato 7 agosto 2021) Ecco le anticipazioni della nuova serie televisiva turca Love is in the Air, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15:30 alle ore 16:30. Cosa succederà nelle prossime puntate della soap opera trasmessa su Canale 5? Scopriamolo insieme. anticipazioni settimanali di Love is in the Air: Eda in dolce attesa? La studentessa intuisce il segreto di Serkan Nelle … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 7 agosto 2021) Ecco ledella nuova serie televisiva turcais in the Air, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15:30 alle ore 16:30. Cosa succederà nelle prossime puntate della soap opera trasmessa su Canale 5? Scopriamolo insieme.settimanali diis in the Air: Eda in dolce attesa? La studentessa intuisce il segreto diNelle … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

rants_fox : RT @rrbonapett: KAJSLADJLSDNALFJWKFJSKFJWKFJEKFKSKFNSKFJSKFJSKDJSKWKKDSKDAKAKJDJA PLEASE LISTEN YOUR WIFE Oh my god, i'm screaming at the… - fleurmoonie : she's the love of my life amore mio rispondi al telefono sto cercando di sposarti - Ady0918 : ??Come sempre due pesi e due misure ! Io non ho nulla contro le altre due soap turche! Anzi Brave and Beautiful la s… - Emwii19 : RT @rrbonapett: KAJSLADJLSDNALFJWKFJSKFJWKFJEKFKSKFNSKFJSKFJSKDJSKWKKDSKDAKAKJDJA PLEASE LISTEN YOUR WIFE Oh my god, i'm screaming at the… - _iMP92 : RT @rrbonapett: KAJSLADJLSDNALFJWKFJSKFJWKFJEKFKSKFNSKFJSKFJSKDJSKWKKDSKDAKAKJDJA PLEASE LISTEN YOUR WIFE Oh my god, i'm screaming at the… -