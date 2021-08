Love is in the air, anticipazioni al 13 agosto: Eda è incinta? (Di sabato 7 agosto 2021) Le vicende di Love is in the air saranno particolarmente animate nelle prossime puntate italiane soprattutto per ciò che concerne il rapporto tra Eda e Serkan. Le anticipazioni al 14 agosto, rivelano che una serie di incomprensioni e strane coincidenze faranno credere al Bolat che la sua ex sia in attesa di un figlio da lui, ma non è detto che le cose stiano davvero così. Nel frattempo, Efe manometterà i progetti di Serkan per la ristrutturazione della casa dei coniugi Kafescioglu e ci sarà un brutto incidente al cantiere con il crollo del tetto dell'abitazione dei clienti del Bolat, il quale si ritroverà in una brutta ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 7 agosto 2021) Le vicende diis in the air saranno particolarmente animate nelle prossime puntate italiane soprattutto per ciò che concerne il rapporto tra Eda e Serkan. Leal 14, rivelano che una serie di incomprensioni e strane coincidenze faranno credere al Bolat che la sua ex sia in attesa di un figlio da lui, ma non è detto che le cose stiano davvero così. Nel frattempo, Efe manometterà i progetti di Serkan per la ristrutturazione della casa dei coniugi Kafescioglu e ci sarà un brutto incidente al cantiere con il crollo del tetto dell'abitazione dei clienti del Bolat, il quale si ritroverà in una brutta ...

