Lotta, Abraham Conyedo ribalta tutto e si prende il bronzo alle Olimpiadi! Italia a quota 39!

Abraham Conyedo ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella categoria dei -97 kg di Lotta libera, superando 6-2 il turco Suleyman Karadeniz nella finale per il 3° posto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per l'Italia si tratta del podio n.39 in questi memorabili Giochi giapponesi e domani c'è ancora qualche speranza per toccare la simbolica e stratosferica quota 40. Dopo il bronzo ai Mondiali 2018, Conyedo si consacra definitivamente con l'alloro più importante della carriera.

