L'Ordine dei medici: «Il 90% delle persone ricoverate in rianimazione non sono vaccinate»

Le cifre sono lì a dimostrarlo. E sono inequivocabili. Il vaccino è importantissimo per evitare guai peggiori. «I dati disponibili indicano che le persone che vanno in rianimazione per l'80-90 per cento dei casi sono non vaccinate. E questa è una dimostrazione di quanto importante sia il vaccino. Invito gli italiani che non vogliono vaccinarsi a fare una forte riflessione e a comprendere come queste malattie infettive richiedono a tutti noi un impegno importante. E cioè, essere disponibili a vaccinarsi». Lo dice all'Adnkronos Salute Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale ...

