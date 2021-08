Lombardia zona bianca sabato 7 e domenica 8 agosto | Green Pass obbligatorio dentro bar e ristoranti

(Di sabato 7 agosto 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Weekend diper la. Dalla giornata di ieri è attivo ilper sedersi al ristorante e al bar al chiuso, ma anche per entrare all’interno di palestre, piscine, musei, per assistere agli spettacoli e partecipare ad eventi. I cittadini sprovvisti dirischiano una multa fino a 400 tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd ...

Advertising

danieledv79 : RT @anna_mitica: A Castiglione d'Adda epicentro della prima zona rossa, è morta di #covid la storica edicolante del paese, Maddalena Amiti,… - rumba15342942 : RT @anna_mitica: A Castiglione d'Adda epicentro della prima zona rossa, è morta di #covid la storica edicolante del paese, Maddalena Amiti,… - vaghis : I famosi casoncelli, 'casonsèi' in lombardo, sono dei tortellini tipici della zona del bresciano, le cui tanto disc… - gazzettamantova : Maltempo: esonda il lago di Como, strade allagate Forti temporali su tutta la Lombardia. Il capo dipartimento della… - infoitinterno : Lombardia, zona gialla ancora lontana: ma in ospedale sale il numero di posti letto occupati -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia zona

Fanpage.it

... lacon 11.637 casi, il Veneto con con 5.070, l'Emilia Romagna con 4.989, il Piemonte con 3.244. Stiamo parlando di unache riguarda il 40% del Pil nazionale. Detto questo, si pensa ...... 2,97 milioni di euro totali per l'Area Nord (Piemonte, Valle D'Aosta,, Friuli Venezia ... l'82enne allontanatosi da casa a Giusvalla nei giorni scorsi e scoperto poi cadavere nelladel ...Pare che, a quest’ultimo giro (in elicottero), Loris Sabatucci abbia davvero sconfinato. Con ieri eravamo a una drammatica settimana di prigione a Tangeri, in Marocco, conseguenza dell’arresto con l’a ..."Forunatamente le vetrine che erano chiuse e spente a metà giugno e che davano una brutta immagine della città hanno riaperto e sono illuminate, sarebbe stata una follia averle così ora, in piena stag ...