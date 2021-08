Locatelli Juventus, cala il gelo: le ultimissime sulla trattativa (Di sabato 7 agosto 2021) Locatelli Juventus – Fase di stallo nella trattativa per Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo resta l’obiettivo numero uno dei bianconeri, ma l’affare con il Sassuolo si fa sempre più complicato. Entrambe le parti, almeno per il momento, sembrano intenzionate a non spostarsi dalle loro posizioni. Il club neroverde non abbassa l’offerta, la Juventus non la alza. Un muro contro muro, che rende difficile pronosticare l’esito finale dell’operazione e che costringe la Vecchia Signora a prendere in considerazione ipotesi di mercato alternative Leggi anche: Locatelli ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 7 agosto 2021)– Fase di stallo nellaper Manuel. Il centrocampista del Sassuolo resta l’obiettivo numero uno dei bianconeri, ma l’affare con il Sassuolo si fa sempre più complicato. Entrambe le parti, almeno per il momento, sembrano intenzionate a non spostarsi dalle loro posizioni. Il club neroverde non abbassa l’offerta, lanon la alza. Un muro contro muro, che rende difficile pronosticare l’esito finale dell’operazione e che costringe la Vecchia Signora a prendere in considerazione ipotesi di mercato alternative Leggi anche:...

