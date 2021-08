Lo spagnolo che ha stravolto la Serie A può tornare in Liga (Di sabato 7 agosto 2021) Dal Napoli alla Fiorentina, doppia esperienza in Serie A che ha arricchito la straordinaria carriera di Callejon. Ora potrebbe tornare in Spagna. Uno spagnolo che ha letteralmente stravolto la Serie A. No, non è poi cosi difficili arrivare a capire di chi stiamo parlando, considerando che il campionato italiano non ha avuto molti spagnoli che, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 7 agosto 2021) Dal Napoli alla Fiorentina, doppia esperienza inA che ha arricchito la straordinaria carriera di Callejon. Ora potrebbein Spagna. Unoche ha letteralmentelaA. No, non è poi cosi difficili arrivare a capire di chi stiamo parlando, considerando che il campionato italiano non ha avuto molti spagnoli che, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

streetloveitaly : @scrivocos3 Non è che ha problemi Semplicemente non esiste Esiste solo Qua ed in Francia Ad uno spagnolo non p… - DiegoBot_it : Lionel Messi gioca a calcio come Gesù. La cosa migliore è che Leo sia argentino, non brasiliano, spagnolo, tedesco,… - ironchariot1 : @Hijadeguti 'Ceoworld'?? ?????? La sanità italiana è una delle migliori da anni sotto ogni parametro,la classifica di… - RobbsRoys : @WilburHJJ @poicipenso4 Visto che siamo tornati al discorso del farsi finanziare dallo stato vorrei sottolineare ch… - WilburHJJ : @poicipenso4 @RobbsRoys Curioso che a lamentarsi del sistema sia il Real che questo 'sistema' lo ha creato... quand… -

Ultime Notizie dalla rete : spagnolo che Serie D, partito il raduno dell'Us Fasano ed arriva un altro difensore argentino ... di nazionalità argentina con passaporto spagnolo e, quindi, comunitario. Alto 184 centimetri, ... Iniziato in sede, quindi, il raduno che precede il ritiro a Camigliatello Silano a partire dal 17 agosto.

Fiorentina: il Getafe fa sul serio per Callejon Commenta per primo Secondo quanto riferisce Marca , il Getafe fa sul serio per l'esterno della Fiorentina José Marìa Callejon . Il club spagnolo, che ha contattato il suo procuratore Manuel Garcìa Quilon, mette sul piatto un ingaggio non molto distante dai 2 milioni netti annui percepiti in viola.

La ministra della Salute spagnola non ha dichiarato illegale il green pass facta.news Real Madrid e Barcellona rifiutano l’accordo per pompare un miliardo di dollari nel campionato spagnolo Il presidente del Real Madrid Florentino Perez: ha criticato la Lega spagnola per non aver spiegato i termini dell'accordo (Foto: Oscar del Pozo/AFP) Real ...

Calciomercato Milan, caso Castillejo | Lo spagnolo blocca il mercato In particolare sul piede di partenza ci sarebbe Samu Castillejo, esterno spagnolo che sembrerebbe non fare più parte dei piani rossoneri. Questo ovviamente complicherebbe e non poco i piani rossoneri.

