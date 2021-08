LIVE Spagna-Brasile, Finale calcio Olimpiadi in DIRETTA: Asensio parte titolare, Mir va in panchina! (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.55 In semiFinale i ragazzi di De la Fuente hanno avuto la meglio del Giappone soltanto ai tempi supplementari: a decidere il match un capolavoro balistico di Asensio al 115?. 12.50 Ecco le formazioni ufficiali: Brasile (4-2-3-1): Santos; Arana, Diego Carlos, Nino, Alves; Guimaraes, Luiz; Claudinho, Cunha, Antony; Richarlison. Spagna (4-1-2-3): Unai Simon; Oscar Gil, Eric Garcia, Pau Torres, Cucurella; Zubimendi; Pedri, Mikel Merino; Asensio, Dani Olmo, Oyarzabal. 12.46 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.55 In semii ragazzi di De la Fuente hanno avuto la meglio del Giappone soltanto ai tempi supplementari: a decidere il match un capolavoro balistico dial 115?. 12.50 Ecco le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): Santos; Arana, Diego Carlos, Nino, Alves; Guimaraes, Luiz; Claudinho, Cunha, Antony; Richarlison.(4-1-2-3): Unai Simon; Oscar Gil, Eric Garcia, Pau Torres, Cucurella; Zubimendi; Pedri, Mikel Merino;, Dani Olmo, Oyarzabal. 12.46 Buon pomeriggio e benvenuti alla...

Advertising

sportli26181512 : Brasile-Spagna LIVE, formazioni ufficiali: Richarlison sfida Asensio: Ultimo atto, in palio c'è l'oro. Tutto pronto… - cmdotcom : Olimpiadi - #BrasileSpagna LIVE dalle 13.30, formazioni ufficiali: Richarlison sfida Asensio… - CalcioShowLive : ?? BRASILE - SPAGNA | DIRETTA / LIVE // FINALE OLIMPICA // Calcio Show ( ... - sportli26181512 : Betis Siviglia-Roma LIVE: probabili formazioni e dove vederla in tv: Penultima amichevole pre stagionale, la Roma v… - zazoomblog : LIVE – Brasile-Spagna finale oro calcio Tokyo 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Brasile-Spagna #finale #calcio #Tokyo… -