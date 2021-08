LIVE Olimpiadi Tokyo, Cerimonia di Chiusura in DIRETTA: Marcell Jacobs il portabandiera dell’Italia (Di domenica 8 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Cerimonia di Chiusura dei Giochi della XXXII Olimpiade in programma allo Stadio Olimpico di Tokyo. L’appuntamento è previsto per le ore 20.00 locali di oggi, domenica 8 agosto, le 13.00 in Italia. La durata è stimata sulle 3 ore e gli organizzatori, da questo punto di vista, dovranno far fronte a tutte le criticità legate al contesto pandemico e non solo. Sarà, come per quella di Apertura, una Cerimonia all’insegna della sobrietà. Si celebrerà ancora una volta il ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladelladidei Giochi della XXXII Olimpiade in programma allo Stadio Olimpico di. L’appuntamento è previsto per le ore 20.00 locali di oggi, domenica 8 agosto, le 13.00 in Italia. La durata è stimata sulle 3 ore e gli organizzatori, da questo punto di vista, dovranno far fronte a tutte le criticità legate al contesto pandemico e non solo. Sarà, come per quella di Apertura, unaall’insegna della sobrietà. Si celebrerà ancora una volta il ...

Advertising

fanpage : Premiati i nostri campioni #4x100m #Tortu - Eurosport_IT : Tra atletica, canoa, ciclismo su pista e Italbasket e Italvolley a caccia di un posto in semifinale: tutto quello c… - fanpage : È RECORD ITALIANO! Strepitosa Daisy che vola in finale! ???? #tokyo2020 #olimpiaditipo #GiochiOlimpici - visiorace : #FIDAL LIVE La maratona delle Olimpiadi di Tokyo - infoitsport : LIVE Karate, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: due vittorie e due sconfitte per Silvia Semeraro. Eliminazione probabile p… -