LIVE MotoGP, GP Stiria 2021 in DIRETTA: Valentino Rossi 17° in griglia, tra poco scatta la lotta per la pole! (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.28 Di seguito la classifica finale del Q1: 1 73 A. MARQUEZ 1:23.547 2 88 M. OLIVEIRA +0.005 3 42 A. RINS +0.038 4 26 D. PEDROSA +0.183 5 44 P. ESPARGARO +0.424 6 33 B. BINDER +0.503 7 46 V. Rossi +0.550 8 10 L. MARINI +0.568 9 27 I. LECUONA +0.594 10 23 E. BASTIANINI +0.698 14.27 Avanzano in Q2 Alex Marquez e Miguel OLIVEira. Esclusi tra gli altri Rins, Pedrosa, Pol Espargarò, Binder e Rossi (17° in griglia). 14.26 NOOOO!!! ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.28 Di seguito la classifica finale del Q1: 1 73 A. MARQUEZ 1:23.547 2 88 M. OIRA +0.005 3 42 A. RINS +0.038 4 26 D. PEDROSA +0.183 5 44 P. ESPARGARO +0.424 6 33 B. BINDER +0.503 7 46 V.+0.550 8 10 L. MARINI +0.568 9 27 I. LECUONA +0.594 10 23 E. BASTIANINI +0.698 14.27 Avanzano in Q2 Alex Marquez e Miguel Oira. Esclusi tra gli altri Rins, Pedrosa, Pol Espargarò, Binder e(17° in). 14.26 NOOOO!!! ...

SkySportMotoGP : Valentino Rossi, la conferenza sul suo futuro: le news in diretta LIVE #SkyMotori #VR46Decision #SkyMotoGP #MotoGP - Moto_it : Giovanni Zamagni commenta in diretta il GP di Stiria 2021. Prove, qualifiche, gare oltre che a dichiarazioni ed ana… - news_mondo_h24 : MotoGP, le qualifiche del GP di Stiria LIVE - FormulaPassion : #MotoGP: seguite con noi Live le qualifiche dello #StyrianGP - gponedotcom : LIVE Qualifiche MotoGP Stiria: il racconto minuto per minuto: Dalle 14:10 il via delle qualifiche della MotoGP al R… -