LIVE Lotta, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Otoguro campione nei 65kg, fra poco Conyedo! (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Abraham Conyedo ai ripescaggi per il bronzo – Cronaca quarti di finale Conyedo 13.08 Festeggia il giapponese Otoguro, che batte per 5-4 Aliyev dopo un secondo tempo frenetico. 13.01 Chiusa sul 2 pari la prima frazione tra Otoguro e Aliyev. 12.54 Ora la finale 65 kg: il giapponese Takuto Otoguro sfida l'azero Haji Aliyev! 12.53 Vittoria netta da parte di Bajrang, che si è preso un meritato bronzo stravincendo per 7-0. 12.49 Avanti l'indiano Bajrang con il punteggio di 2-0. 12.43 Seconda finalina per il bronzo nei 65 kg: il kazako Niyazbekov sfida l'indiano ...

