LIVE Lotta, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Conyedo avanti nel ripescaggio (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Abraham Conyedo ai ripescaggi per il bronzo – Cronaca quarti di finale Conyedo 12.02 Steen tenta la presa, Conyedo si difende strenuamente. 12.01 ConyedoOOO!!! Primi due punti per lui, 2-0! 11.59 SI COMINCIA, Conyedo-STEEN! 11.55 Bell’incontro tra Sharifov ed Odikadze, la spunta l’azero per 7-5. Ora tocca ad Abraham Conyedo, FORZA!! 11.51, Inizia la seconda frazione, Sharifov avanti per 2-1. 11.47 Iniziato il primo ripescaggio tra Sharifov e Odikadze. 11.44 A breve cominceranno i ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAbrahamai ripescaggi per il bronzo – Cronaca quarti di finale12.02 Steen tenta la presa,si difende strenuamente. 12.01OOO!!! Primi due punti per lui, 2-0! 11.59 SI COMINCIA,-STEEN! 11.55 Bell’incontro tra Sharifov ed Odikadze, la spunta l’azero per 7-5. Ora tocca ad Abraham, FORZA!! 11.51, Inizia la seconda frazione, Sharifovper 2-1. 11.47 Iniziato il primotra Sharifov e Odikadze. 11.44 A breve cominceranno i ...

Advertising

OA_Sport : Fra pochi minuti Abraham Conyedo sarà sul tappeto per il ripescaggio valido per la finalina per il bronzo. Seguilo… - zazoomblog : LIVE – Tokyo 2020 lotta 97 kg: Conyedo dai ripescaggi sogna il bronzo (DIRETTA) - #Tokyo #lotta #Conyedo… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - 34 titoli in palio: atletica, golf, canoa velocità, beach volley, basket, calcio, boxe, pentathlon m… - a70199617 : #Grandiosi Olimpiadi Tokyo, oro straordinario per Jacobs e Tortu alla staffetta 4×100, 38 medaglie per l’Italia: il… - Fprime86 : RT @SkySport: Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta live: #Chamizo, niente bronzo nella lotta #SkySport #Tokyo2020 -