LIVE Ginnastica ritmica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: le Farfalle a caccia della finale (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.05 Nulla di entusiasmante per la Cina, che si ferma a 41.600. 03.03 Si parte con le cinque palle. Le prime a esibirsi sono le poco accreditate Cina, Australia e Brasile. Sono in gara 14 squadre. 03.01 Le squadre si cimenteranno in due attrezzi. 5 palle, cerchi e clavette. 02.59 Le Farfalle sono molto agguerrite e puntano al podio, il sogno medaglia è concreto. Russia grande favorita della vigilia, subito dietro c'è la Bulgaria. 02.57 Si inizia alle ore 03.00, in pedana anche l'Italia. Le migliori otto squadre si qualificano alla finale di domani, quando si ...

