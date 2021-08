LIVE Ginnastica ritmica | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | Italia terza in qualifica! Bulgaria in testa | la Russia insegue

(Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.35 Lachiude al comando con 91.800, nettamente davanti a(89.050) e(87.150). Poi a seguire Israele (84.650) e Cina (83.600). Mancano Ucraina, Azerbaijan ed Egitto ma non intaccheranno le prime tre posizioni. 05.35 Hanno commesso un grosso errore, ma ottengono comunque 44.300: 1.75 punti in più dell’… 05.31 BRUTTISSIMO ERRORE DELLA! A metà esercizio una sbavatura evidente, dovrebbero fare peggio dell’. 05.28 Gli USA si fermano a 35.825. Ora toccca alla quotatissima ...

Russia e Bulgaria sembrano avere una marcia in più, ma le azzurre se la giocano alla grande. In lotta per qualcosa di importante anche Israele, Azerbaijan, Ucraina, Bielorussia, Giappone. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.08 L'Australia è davvero modestissima: 20.850. Ora spazio al poco ambizioso Brasile. 03.05 Nulla di entusiasmante per la Cina, che si ferma a 41.600. 03.03 ...Non ce l'ha fatta, invece, Alexandra Agiurgiuculese che ha chiuso in 15esima posizione. COME SEGUIRE LE FINALI. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA RITMICA. IL MEDAGLIERE. AGGIORNA LA DIRETTA – Tokyo 2020, gi ...