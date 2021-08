LIVE Ginnastica ritmica | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | Italia terza in qualifica! Bulgaria in testa | la Russia insegue

(Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito. Alle ore 08.20 ci sarà la finale all-around con Milena Baldassarri. Le squadre torneranno in pedana domani (ore 04.00) per la finale che assegnerà le medaglie. 05.57 Lasi impone nel turno eliminatorio con 91.800, davanti a(89.050) e(87.150). Sulla carta sono queste le formazioni più quotate, le Farfalle possono ambire al podio. Le azzurre dovranno però temere Isrele (84.650), Ucraina (82.700), Giappone (79.725) e Bielo(79.650) che si sono salvate nonostante grossi errori. In finale ...

Russia e Bulgaria sembrano avere una marcia in più, ma le azzurre se la giocano alla grande. In lotta per qualcosa di importante anche Israele, Azerbaijan, Ucraina, Bielorussia, Giappone. Tutte le ...... boxe, pentathlon moderno, tuffi,ritmica, ciclismo su pista, pallanuoto, lotta, baseball, equitazione, karate, nuoto artistico, pallamano e volley. OA Sport vi propone la diretta...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito. Alle ore 08.20 ci sarà la finale all-around con Milena Baldassarri. Le squadre torneranno in pedana domani (ore 04.00) per ...La diretta testuale delle qualificazioni a squadre di ginnastica ritmica ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Le Farfalle azzurre (Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Martina Santa ...