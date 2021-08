LIVE Ginnastica ritmica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Baldassarri settima dopo il cerchio (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.06 Si riparte con la russa Arina Averina, Milena Baldassarri si esibirà per terza. 09.03 Ora si andrà alla palla. 09.01 CLASSIFICA dopo LA PRIMA ROTAZIONE. L’isreliana Linoy Ashram è in testa con 27.550, seguita dalle sorelle russe Averina: Dina seconda con 27.200, Arina terza con 26.850. La bielorussa Alina Harnasko è quarta (26.500), poi la bulgara Boryana Kaleyn (25.900). La nostra Milena Baldassarri è settima (25.100). 09.00 Dina Averina si ferma alle spalle di Linoy Ashram di tre decimi: 27.200. 08.55 La bielorussa Alina Harnasko si ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.06 Si riparte con la russa Arina Averina, Milenasi esibirà per terza. 09.03 Ora si andrà alla palla. 09.01 CLASSIFICALA PRIMA ROTAZIONE. L’isreliana Linoy Ashram è in testa con 27.550, seguita dalle sorelle russe Averina: Dina seconda con 27.200, Arina terza con 26.850. La bielorussa Alina Harnasko è quarta (26.500), poi la bulgara Boryana Kaleyn (25.900). La nostra Milena(25.100). 09.00 Dina Averina si ferma alle spalle di Linoy Ashram di tre decimi: 27.200. 08.55 La bielorussa Alina Harnasko si ...

