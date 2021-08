LIVE Ginnastica ritmica | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | Ashram vince a sorpresa | Averina battute! Baldassarri sesta

(Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a stanotte (ore 04.00) per la finale a squadre, l’Italia insegue la medaglia con le Farfalle. 11.27 L’israeliana Linoyha fatto saltare il banco e contro qualsiasi pronostico ha vinto la meglia d’oro con 107.800. Le gemelle russesi leccano le ferite: Dina è seconda con 107.650, Arina è quarta con 102.100. Il bronzo finisce al collo della bielorussa Alina Harnasko (102.700). Milenaè eccellentecol totale di 99.625, a un punto esatto dal quinto posto della bulgara ...

Milena Baldassarri, diretta finaleritmica, Olimpiadi/ L'ultimo esercizio! DIRETTA KARATE OLIMPIADI TOKYO 2020: SEMERARO A QUATTRO PUNTI Nuovi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a stanotte (ore 04.00) per la finale a squadre, l'Italia insegue la medaglia con le Farfalle. 11.27 L'israelia ...Qualificazione con il terzo miglior punteggio per le Farfalle. Nella finale del basket arriva il trionfo degli Stati Uniti. Ciclismo su pista, madison: Italia settima ...