LIVE Ginnastica ritmica | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | Ashram mette in crisi le Averina! Baldassarri sesta

(Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.50 Errore di Arina Averina col nastro! 19.550. Medaglia a rischio. Anastasiia Salos 21.800. Ora tocca a Milena. 10.42 Ora la grande chiusura al nastro. 10.40 CLASSIFICA PRIMA DELL’ULTIMA ROTAZIONE. Linoyin testa con 84.500, alle sue spalle le russe Dina Averina (83.650) e Arina Averina (82.550). Milenacon 77.225. 10.37 Dina Averina accusa mezzo punto di ritardo dalla! 28.150. 10.30 Linoystando paura alle gemelle! 28.650 con le clavette, ...

Advertising

_Sport_Calcio_ : Forza Milena! ?????? ?? È partita la FINALE dell'ALL-AROUND di Ginnastica Ritmica, seguila LIVE su @discoveryplusIT ????… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Forza Milena! ?????? ?? È partita la FINALE dell'ALL-AROUND di Ginnastica Ritmica, seguila LIVE su @discoveryplusIT ??????? #R… - xbestronger : RT @Eurosport_IT: Forza Milena! ?????? ?? È partita la FINALE dell'ALL-AROUND di Ginnastica Ritmica, seguila LIVE su @discoveryplusIT ??????? #R… - tpwkalwayssss : RT @Eurosport_IT: Forza Milena! ?????? ?? È partita la FINALE dell'ALL-AROUND di Ginnastica Ritmica, seguila LIVE su @discoveryplusIT ??????? #R… - Sangio_Giulia_ : RT @Eurosport_IT: Forza Milena! ?????? ?? È partita la FINALE dell'ALL-AROUND di Ginnastica Ritmica, seguila LIVE su @discoveryplusIT ??????? #R… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Ginnastica

OA Sport

MILENA BALDASSARRI, DIRETTA FINALERITMICA, OLIMPIADI/ Ecco la terza prova COME VEDERE ... Diretta Karate Olimpiadi Tokyo 2020/ Risultati: quattro punti per la Semeraro PROBABILI ...DIRETTA VIVIANI CONSONNI MADISON CICLISMO PISTA/ Risultato, Olimpiadi Tokyo 2020 ACCORCIA LA ... Umberto Tessier) Milena Baldassarri, diretta finaleritmica, Olimpiadi/ seconda ...Milena Baldassarri diretta finale ginnastica ritmica Olimpiadi Tokyo 2020 oggi 7 agosto 2021: risultato live della gara che assegnerà il titolo ...Qualificazione con il terzo miglior punteggio per le Farfalle. Nella finale del basket arriva il trionfo degli Stati Uniti ...