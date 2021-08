LIVE Francia-Stati Uniti 63-71, Finale basket Olimpiadi in DIRETTA: +8 USA prima degli ultimi 10 minuti! (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67-73 Ntilikina in sospensione, -6 Francia. Fallo a rimbalzo di Middleton su Fall. 65-73 Luwawu-Cabarrot in penetrazione con un grande arresto trova l’assist per Fall. 63-73 Jumper centrale di Adebayo per il nuovo +10 USA. Passi di Gobert, gli USA recuperano il possesso del pallone. INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO DELLA Finale OLIMPICA! 63-71 TRIPLA DI BATUM! La Francia c’è, -8 a fine terzo quarto. Fallo di Holiday su Gobert. 60-71 Tripla di Luwawu-Cabarrot dall’angolo, 24? da giocare. 57-71 Persa della Francia e Tatum va a schiacciare il +14, ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA67-73 Ntilikina in sospensione, -6. Fallo a rimbalzo di Middleton su Fall. 65-73 Luwawu-Cabarrot in penetrazione con un grande arresto trova l’assist per Fall. 63-73 Jumper centrale di Adebayo per il nuovo +10 USA. Passi di Gobert, gli USA recuperano il possesso del pallone. INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO DELLAOLIMPICA! 63-71 TRIPLA DI BATUM! Lac’è, -8 a fine terzo quarto. Fallo di Holiday su Gobert. 60-71 Tripla di Luwawu-Cabarrot dall’angolo, 24? da giocare. 57-71 Persa dellae Tatum va a schiacciare il +14, ...

