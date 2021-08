LIVE Francia-Stati Uniti 39-44, Finale basket Olimpiadi in DIRETTA: +5 Team USA a fine primo tempo con 21 punti di Durant! (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.25 A tra poco per il secondo tempo di Francia-USA, Finale per l’oro del torneo olimpico di basket maschile, restate su OA Sport. 5.24 Francia: 9/15 da 2, 3/11 da 3, 12/19 i liberi; USA: 12/19 da 2, 4/18 da 3, 8/11 in lunetta. 5.23 Si chiude il primo tempo della Finale per l’oro con gli USA avanti di 5 su una Francia brava ad incassare sul tentativo di spallata degli uomini di Gregg Popovich. Top-scorer Kevin Durant con 21 punti, il migliore dei ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.25 A tra poco per il secondodi-USA,per l’oro del torneo olimpico dimaschile, restate su OA Sport. 5.24: 9/15 da 2, 3/11 da 3, 12/19 i liberi; USA: 12/19 da 2, 4/18 da 3, 8/11 in lunetta. 5.23 Si chiude ildellaper l’oro con gli USA avanti di 5 su unabrava ad incassare sul tentativo di spallata degli uomini di Gregg Popovich. Top-scorer Kevin Durant con 21, il migliore dei ...

zazoomblog : LIVE Basket – Francia-USA 18-24 Tokyo 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Basket #Francia-USA #18-24 #Tokyo - zazoomblog : LIVE Francia-Stati Uniti 7-4 Finale basket Olimpiadi in DIRETTA: +3 in favore dei transalpini a metà primo quarto -… - zazoomblog : LIVE Francia-Stati Uniti 0-0 Finale basket Olimpiadi in DIRETTA: inizia l’ultimo atto del torneo alla Saitama Super… - sportface2016 : #Basket – Segui il LIVE della finale #FranciaUSA, #Tokyo2020 RISULTATO IN DIRETTA - zazoomblog : LIVE Francia-Russia finale volley maschile Tokyo 2020: aggiornamenti in DIRETTA - #Francia-Russia #finale #volley -