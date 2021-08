LIVE Francia-Stati Uniti 18-22, Finale basket Olimpiadi in DIRETTA: la tripla di Tatum chiude il primo quarto sul +4 USA (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time out che arriva dalla panchina della Francia con 6’26” da giocare nel secondo quarto, ora gli USA stanno concedendo davvero poco ai transalpini. Spinta di Middleton dopo la ricezione di Fall in area, arriva il fischio. Fallo in attacco di Poirier su Green, 7’11” sul cronometro, 2-1 i falli 24-30 Appoggio al vetro di Tatum. 24-28 Fall riceve e si gira in area. 22-28 Rovesciata di Fall, 8’18” da giocare prima dell’intervallo lungo. 20-28 tripla di Middleton. 20-25 2/2 Fournier. Fournier fa saltare LaVine con esperienza e si guadagna un giro in ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATime out che arriva dalla panchina dellacon 6’26” da giocare nel secondo, ora gli USA stanno concedendo davvero poco ai transalpini. Spinta di Middleton dopo la ricezione di Fall in area, arriva il fischio. Fallo in attacco di Poirier su Green, 7’11” sul cronometro, 2-1 i falli 24-30 Appoggio al vetro di. 24-28 Fall riceve e si gira in area. 22-28 Rovesciata di Fall, 8’18” da giocare prima dell’intervallo lungo. 20-28di Middleton. 20-25 2/2 Fournier. Fournier fa saltare LaVine con esperienza e si guadagna un giro in ...

zazoomblog : LIVE Francia-Stati Uniti 0-0 Finale basket Olimpiadi in DIRETTA: inizia l’ultimo atto del torneo alla Saitama Super… - sportface2016 : #Basket – Segui il LIVE della finale #FranciaUSA, #Tokyo2020 RISULTATO IN DIRETTA - zazoomblog : LIVE Francia-Russia finale volley maschile Tokyo 2020: aggiornamenti in DIRETTA - #Francia-Russia #finale #volley - zazoomblog : LIVE Francia-ROC Finale volley Olimpiadi in DIRETTA: match imprevedibile ma transalpini favoriti - #Francia-ROC… - zazoomblog : LIVE Basket – Francia-USA Tokyo 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Basket #Francia-USA #Tokyo #RISULTATO -