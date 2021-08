LIVE Francia-Russia 2-2 (25-23, 25-17, 21-25, 21-25, 13-12), finale volley maschile Tokyo 2020: aggiornamenti in DIRETTA (Di sabato 7 agosto 2021) La DIRETTA testuale di Francia-Russia, finale per l’oro del torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. I transalpini, dopo un avvio sofferto, hanno rialzato la testa e vogliono conquistare il titolo. Dovranno però vedersela con i russi, ai Giochi col nome ufficiale di Roc, che fin dall’inizio del torneo hanno dettato il loro ritmo. L’appuntamento è per le ore 14.15 italiane di sabato 7 agosto 2021 per agguantare un posto in semifinale. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto ... Leggi su sportface (Di sabato 7 agosto 2021) Latestuale diper l’oro del torneo dialle Olimpiadi di. I transalpini, dopo un avvio sofferto, hanno rialzato la testa e vogliono conquistare il titolo. Dovranno però vedersela con i russi, ai Giochi col nome ufficiale di Roc, che fin dall’inizio del torneo hanno dettato il loro ritmo. L’appuntamento è per le ore 14.15 italiane di sabato 7 agosto 2021 per agguantare un posto in semi. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto ...

Advertising

fanpage : Premiati i nostri campioni #4x100m #Tortu - Nerys__ : #Volleyball ?? Torneo maschile finale per l’oro ??TIE-BREAK LIVE ????Francia 13 #Roc 12… - Nerys__ : #Volleyball ?? Torneo maschile finale per l’oro ??TIE-BREAK LIVE ????Francia 10 #Roc… - Nerys__ : #Volleyball ?? Torneo maschile finale per l’oro ??TIE-BREAK LIVE ????Francia 10 #Roc … - zazoomblog : LIVE Francia-Russia 2-1 (25-23 25-17 21-25 18-21) finale volley maschile Tokyo 2020: aggiornamenti in DIRETTA -… -