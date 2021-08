LIVE Francia-Danimarca 25-23, Finale Olimpiadi pallamano in DIRETTA: ORO ai transalpini, finisce 25-23 (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE finisce QUI! La Francia piega 25-23 la Danimarca e si prende la medaglia d’oro olimpica nella pallamano dopo i successi di Pechino 2008 e Londra 2012. Grazie per aver seguito la sfida con noi di OA Sport, buona giornata. 60? Palla persa da Gidsel, a porta vuota arriva il 25-23! ORO per la Francia, argento alla Danimarca, che abdica così dal trono olimpico! 59? Olsen! Danimarca ancora viva a pochi secondi dalla fine! 58? Non riesce ad attaccare la Danimarca, time-out! 57? Prima ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUI! Lapiega 25-23 lae si prende la medaglia d’oro olimpica nelladopo i successi di Pechino 2008 e Londra 2012. Grazie per aver seguito la sfida con noi di OA Sport, buona giornata. 60? Palla persa da Gidsel, a porta vuota arriva il 25-23! ORO per la, argento alla, che abdica così dal trono olimpico! 59? Olsen!ancora viva a pochi secondi dalla fine! 58? Non riesce ad attaccare la, time-out! 57? Prima ...

