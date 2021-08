LIVE Francia-Danimarca 14-10 | Finale Olimpiadi pallamano in DIRETTA | Mahe trascina i transalpini | inizia il secondo tempo

(Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31? Massimo vantaggio per la, che con Porte trova il 15-10. 14.53il. 30? Segna Hansen, risponde. 14-10 all’intervallo. 30? MEM! Che siluro! 13-9. 30? Accorcia il pivot Toft Hansen. 12-9. 29? Lagarde! Ancora una rete francese, 12-8. 28? Palo di Hansen. Sta sbagliando tantissimo lain attacco. 27?! Il neo-entrato segna in sottomano! Allunga ancora la, 11-8. 26? Mischia vicinissima all’area, dalla quale Abalo estrae il gol del ...

Advertising

fanpage : Premiati i nostri campioni #4x100m #Tortu - Marilenapas : RT @fanpage: Premiati i nostri campioni #4x100m #Tortu - blab_live : #Francia #Ligue2 #pronostici: analisi, quote e variazioni BLab Index della terza giornata - carlamartamari : RT @fanpage: Premiati i nostri campioni #4x100m #Tortu - PetrelliFlavia : RT @fanpage: Premiati i nostri campioni #4x100m #Tortu -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Francia

OA Sport

... ORARI E TV AGGIORNA LA DIRETTA- RUSSIA 0 - 0 (16 - 19) ____________________________________________________ PRIMO SET - Regge il vantaggio di tre punti da parte di russi, lanon sta ...(aggiornamento di Alessandro Rinoldi) Diretta/Russia (risultato 0 - 0) streaming video Rai: via alla finale volley! DIRETTA FINALE NUOTO SINCRONIZZATO A SQUADRE OLIMPIADI TOKYO 2020: BUON ...Programma italiani in gara oggi sabato 7 agosto Olimpiadi Tokyo. LOTTA L’azzurro Abraham Conyedo Ruano ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova di ...Tokyo 2020, la diretta testuale di Francia-Russia. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla finale per l'oro di volley maschile.