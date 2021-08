LIVE Ciclismo su pista, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Viviani-Consonni per l’impresa nella madison (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della sesta e penultima giornata olimpica di Tokyo 2020 riservata al Ciclismo su pista. nella giornata odierna, occhi puntati sulla coppia azzurra formata da Elia Viviani e Simone Consonni, che si batteranno nella madison dopo aver conquistato rispettivamente il bronzo nell’Omnium e l’oro nell’Inseguimento a squadre. Insomma, finora il loro morale è davvero alto. Nel passato recente la ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alla nostradella sesta e penultima giornata olimpica di2020 riservata alsugiornata odierna, occhi puntati sulla coppia azzurra formata da Eliae Simone, che si batterannodopo aver conquistato rispettivamente il bronzo nell’Omnium e l’oro nell’Inseguimento a squadre. Insomma, finora il loro morale è davvero alto. Nel passato recente la ...

Advertising

Eurosport_IT : Tra atletica, canoa, ciclismo su pista e Italbasket e Italvolley a caccia di un posto in semifinale: tutto quello c… - diegonanni76 : LIVE #Olympics Penultima giornata di gare con ciclismo, karate, atletica. Nella notte oro olimpico per gli USA ch… - zazoomblog : LIVE – Tokyo 2020 ciclismo su pista: madison maschile con Viviani e Consonni. RISULTATI in DIRETTA - #Tokyo… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - 34 titoli in palio: atletica, golf, canoa velocità, beach volley, basket, calcio, boxe, pentathlon m… - Quotidianinet : LIVE Olimpiadi: marcia 20km, la Palmisano in testa a metà gara. Ciclismo: in pista Paternoster e Balsamo -