LIVE Ciclismo su pista, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: sesto posto provvisorio per Viviani e Consonni! Si può recuperare! (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.52 CADUTA PER KLUGE, DELLA GERMANIA! Viviani LO SCHIVA! 10.51 Mancano soltanto cinque sprint e adesso provano ad allungare la Svizzera con Spagna e Francia! 10.50 Danimarca in testa alla classifica con 33 punti! 32 per la Francia e 26 per la Gran Bretagna! Italia settima a quota 10. 10.48 Ogni giro è buono per tentare un attacco. Al momento il gruppo è compatto e noi siamo settimi in classifica. 10.47 CONTATTO TRA GERMANIA E FRANCIA RIPRESA DAL GRUPPO! I TEUTONICI SI PRENDONO LO SPRINT! 10.45 E la Francia si porta in testa alla classifica con 29 punti. Seconda Danimarca con 26 punti. 10.44 Ritmo ...

