LIVE Ciclismo su pista, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: amaro decimo posto nella madison per Viviani e Consonni. Oro alla Danimarca (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.10 Grande delusione per i colori azzurri con i nostri Elia Viviani e Simone Consonni che, dopo i primi due terzi di gara abbastanza positivi, si sono persi nella fase decisiva della prova perdendo delle grosse occasioni, soprattutto nel finale, non figurando mai in gara. 11.08 Ecco a voi la classifica finale della madison maschile: 1 1 DEN Denmark 43 43 2 5 w GBR Great Britain 40 40 3 4 FRA France 40 40 4 7 BEL Belgium 32 32 5 10 NED Netherlands 17 17 6 8 ESP Spain 14 14 7 12 SUI Switzerland 8 8 8 13 POL Poland 0 9 2 GER Germany 14 -20 -6 10 9 ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.10 Grande delusione per i colori azzurri con i nostri Eliae Simoneche, dopo i primi due terzi di gara abbastanza positivi, si sono persifase decisiva della prova perdendo delle grosse occasioni, soprattutto nel finale, non figurando mai in gara. 11.08 Ecco a voi la classifica finale dellamaschile: 1 1 DEN Denmark 43 43 2 5 w GBR Great Britain 40 40 3 4 FRA France 40 40 4 7 BEL Belgium 32 32 5 10 NED Netherlands 17 17 6 8 ESP Spain 14 14 7 12 SUI Switzerland 8 8 8 13 POL Poland 0 9 2 GER Germany 14 -20 -6 10 9 ...

