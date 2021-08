LIVE – Brasile-Spagna 0-0 | finale oro calcio Tokyo 2020 | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 7 agosto 2021) Ile latestuale della sfida tra, valevole comeper l’oro del torneo calcistico delle Olimpiadi di. La selezione verdeoro ha eliminato il Messico in semi, non prima della lotteria dei rigori; le Furie Rosse, dal canto loro, hanno sconfitto il Giappone al termine dei 120? intensi e di sostanziale equilibrio. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, per quanto concerne l’incontro che vale il gradino più alto del podio ai Giochi nipponici. Segui ilsu ...

Fischio d'inizio alle 13.30 , su Calciomercato.com la diretta di- Spagna . FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 4 - 2) : Santos; Dani Alves, Diego Carlos, Nino, Arana; Antony, Douglas Luiz, ...DIRETTA FINALE NUOTO SINCRONIZZATO A SQUADRE/ Olimpiadi Tokyo 2020 risultatoPRESENTAZIONE ...prima sul Canada e poi sui campioni olimpici in carica (nocche primi indiziati per l'oro) del...Il live e la diretta testuale della sfida tra Brasile e Spagna, valevole come finale per l'oro del torneo calcistico delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Segui il LIVE su Sportface.it ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.55 In semifinale i ragazzi di De la Fuente hanno avuto la meglio del Giappone soltanto ai tempi supplementari: a decidere il match un capolavoro balistico ...