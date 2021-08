(Di sabato 7 agosto 2021) Vi presentiamo ile lascritta deiin Italia nella giornata di. Secondo gli ultimi dati del monitoraggio, tutte le regioni e le province autonome del Bel Paese sono in zona bianca. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata di, considerando inoltre vari approfondimenti per quanto concerne all’emergenza coronavirus. Segui ilsu Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LADATI NAZIONALI DI ...

Advertising

sportface2016 : LIVE - #Covid19, i dati odierni e il bollettino in #Toscana - sportface2016 : LIVE - #Covid19, i dati odierni e il bollettino nella PA di #Bolzano - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Covid, news. Green pass, multe e controlli. Draghi: 'Vaccinatevi, rispettate regole'. LIVE - zazoomblog : LIVE – Bollettino oggi sabato 7 agosto: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA) - #Bollettino #sabato #agosto… - eliisabrunoni : RT @SkyTG24: Covid, news. Green pass, multe e controlli. Draghi: 'Vaccinatevi, rispettate regole'. LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Bollettino

Sportface.it

E' la prima volta dallo scorso febbraio, ed è un numero superiore a quello che si registrava lo scorso agosto, quando ancora non c'erano a disposizione i vaccini. In Italia, invece, certificato verde ...Secondo l'ultimosono 244.657 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Crescono le terapie intensive (+9) e i ricoveri (+40). Si stabilizza il valore dell'Rt nazionale che rispetto a 1,57 della scorsa ...LIVE – BOLLETTINO oggi sabato 7 agosto: contagi aggiornati e terapia intensiva (DIRETTA). Gli aggiornamenti in Italia divisi regione per regione ...Le notizie sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di sabato 7 agosto. Nel bollettino di ieri 6.599 i positivi e 24 vittime Covid. Il tasso di positività è del 2,7%, in calo ris ...