LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: si sogna con la 4×400! Che battaglie nell’alto donne e giavellotto uomini (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00: Gidey sta alzando il ritmo e resta davanti un gruppetto di nove atlete 12.59: Al quarto km Gidey passa in testa in 12’10?4 12.55: Al secondo km sempre Hironaka a fare la andatura in 6’04?4 12.54: Gerashchenko, Jungfleisch, Levchenko, McDermott, Paterson, Vukovic, Demioreva superano 1.89 al primo tentativo 12.52: La giapponese Hironaka al comando dopo il primo km 12.50 Problema fisico per l’etiope Gebreselama c he si ferma a bordo pista 12.48: Tutte le atlete superano 1.84 al primo tentativo tranne Demireva che lo supera al secondo. Lake non gareggia 12.44: Al via la finale dei 10 mila metri ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.00: Gidey sta alzando il ritmo e resta davanti un gruppetto di nove atlete 12.59: Al quarto km Gidey passa in testa in 12’10?4 12.55: Al secondo km sempre Hironaka a fare la andatura in 6’04?4 12.54: Gerashchenko, Jungfleisch, Levchenko, McDermott, Paterson, Vukovic, Demioreva superano 1.89 al primo tentativo 12.52: La giapponese Hironaka al comando dopo il primo km 12.50 Problema fisico per l’etiope Gebreselama c he si ferma a bordo pista 12.48: Tutte le atlete superano 1.84 al primo tentativo tranne Demireva che lo supera al secondo. Lake non gareggia 12.44: Al via la finale dei 10 mila metri ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? Segui la diretta testuale della maratona femminile! ???? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics |… - Eurosport_IT : Tra atletica, canoa, ciclismo su pista e Italbasket e Italvolley a caccia di un posto in semifinale: tutto quello c… - infoitsport : Risultati atletica/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: pioggia di finali, attesa per staffetta 4x400 m - noemi_remi9 : RT @rtl1025: ?? 'Le aspettative per queste #Olimpiadi erano alte, ma nessuno poteva prevedere queste performance, soprattutto nell'#atletica… - rtl1025 : ?? 'Le aspettative per queste #Olimpiadi erano alte, ma nessuno poteva prevedere queste performance, soprattutto nel… -