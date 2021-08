L'Istituto Superiore di Sanità smentisce le fake news: 'Effetti collaterali dei vaccini molto rari' (Di sabato 7 agosto 2021) Gli Effetti collaterali dei vaccini anti Covid - 19 sono estremamente rari, tanto che il rapporto fra benefici e rischi è a favore dei primi: lo rileva l'Istituto Superiore di Sanità (Iss) nella ... Leggi su globalist (Di sabato 7 agosto 2021) Glideianti Covid - 19 sono estremamente, tanto che il rapporto fra benefici e rischi è a favore dei primi: lo rileva l'di(Iss) nella ...

Advertising

HetzBib : RT @Nicola_Bressi: Utile e ben scritto. Ma dai primi commenti, risulta ciò che vado ripretendo: il problema non è la sfiducia nei #vaccini.… - MGheparda : RT @Nicola_Bressi: Utile e ben scritto. Ma dai primi commenti, risulta ciò che vado ripretendo: il problema non è la sfiducia nei #vaccini.… - CarterNicK50 : Così l'Istituto Superiore della Sanità smonta tutte le #Fakenews ... Da 'I vaccini causano il contagio' a 'D'estate… - unmagroio : RT @Nicola_Bressi: Utile e ben scritto. Ma dai primi commenti, risulta ciò che vado ripretendo: il problema non è la sfiducia nei #vaccini.… - Nicola_Bressi : Utile e ben scritto. Ma dai primi commenti, risulta ciò che vado ripretendo: il problema non è la sfiducia nei… -